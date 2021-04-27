Москва привлечет 70 млрд рублей инвестиций за счет эмиссии зеленых облигаций

13:09

Московские власти утвердили решение об эмиссии особых зеленых облигаций, решение по этому вопросу подписано мэром Сергеем Собяниным. Общий объем выпуска составит 70 млрд руб., это будут 70 млн облигаций номиналом 1000 руб. каждая. Срок обращения облигаций - с 27 мая 2021 года по 17 мая 2028 года включительно.



Как сообщают представители городского правительства, размещение может производиться в течение всего срока обращения облигаций, а первое размещение будет осуществляться в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.

Эквивалент полученных от размещения этих облигаций средств мэрия Москвы намерена направить на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта. В частности, за счет средств от размещения зеленых облигаций профинансируют замену автобусного парка Москвы на электробусы, а также строительство Большой кольцевой линии метро.