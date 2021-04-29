Евровидение 2021 пройдет со зрителями

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нидерландов одобрило присутствие зрителей на конкурсе "Евровидение", который состоится в мае в Роттердаме. Об этом в четверг сообщила газета "Телеграаф".

Ожидается, что продажи билетов на репетиции, полуфиналы и финал конкурса откроются в начале мая.