Россия не вводила ограничений судоходства в Керченском проливе - Росморречфлот

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не вводила ограничений судоходства для торгового и гражданского флота в Керченском проливе, вопреки заявлениям, которые звучат в Европарламенте, и полностью придерживается международных норм. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Ограничений никаких для коммерческих судов нет, торгового и гражданского флота. Никаких ограничений не вводилось. Россия полностью придерживается всех международных норм", - сказал представитель ведомства.