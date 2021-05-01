После ДТП в Хабаровском крае госпитализированы двое детей - Минздрав
10:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Ванинскую ЦРБ доставлены и госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. Состояние детей средней степени тяжести. Два взрослых пациента [находятся] в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое. Рассматривается вопрос об эвакуации в Хабаровск", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером во время движения по маршруту Хабаровск - Советская Гавань пассажирский автобус, в котором находились 32 пассажира, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в кювет. ЧП произошло в 140 километрах от села Лидоги Нанайского района. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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