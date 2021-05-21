Половина жителей Индии не соблюдает масочный режим во время эпидемии коронавируса - СМИ
13:32 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины жителей Индии не носят маски для предотвращения распространения коронавируса, а из тех, кто соблюдает масочный режим, только 14% надевают их правильно. Об этом в пятницу сообщает газета "Таймс оф Индиа" со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии.
Инфицированный коронавирусом, не соблюдающий никаких мер социального дистанцирования, может за 30 дней заразить инфекцией 406 человек, подчеркнул Минздрав.
"Даже единичный случай может спровоцировать дальнейшее распространение инфекции, если не были приняты меры предосторожности", - прокомментировал исследование министерства здравоохранения секретарь этого ведомства Лав Агарвал.
Индийские официальные лица и эксперты в области здравоохранения считают, что ношение масок и физическое дистанцирование надо соблюдать даже тем, кто полностью вакцинирован от коронавируса, поскольку вирус постоянно мутирует, и все еще существует неопределенность в отношении того, насколько вакцины могут защитить от появляющихся новых штаммов.
Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991. Как сообщил 21 мая Минздрав страны, число летальных исходов в Индии выросло за последние 24 часа на 4 209 и составило 291 331.
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