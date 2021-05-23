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НОВОСТИ

"Спутник V" может получить европейский сертификат в июне - МИД Мальты

13:03 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" до конца июня. Об этом заявил ТАСС министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые пройдут 25 мая в Сочи.

"Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет", - сказал он.

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