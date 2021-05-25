В Крыму проведены учения зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
07:48 25.05.2021 Источник: Интерфакс
Учения по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению провели боевые расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф", дислоцированные на территории Республики Крым, сообщили во вторник в Минобороны России.
"В рамках учений по противовоздушной обороне (ПВО) военнослужащие дивизиона С-400 "Триумф" отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С"" - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Как пояснил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв, в ходе совершения марша из позиционного района на военную колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны отразили нападение и уничтожили "противника".
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