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Власти Финляндии собираются перевести все железные дороги страны на европейскую ширину колеи

18:30 13.05.2025 Источник: Интерфакс

Финляндия готовится перейти на железнодорожную колею западноевропейского стандарта - 1435 мм.

"Сейчас самое подходящее время для того, чтобы Финляндия присоединилась к стандартной ширине. Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО", - приводит портал во вторник Yle слова министра транспорта и связи Лулу Ранне на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров транспорта стран Северной Европы в Хельсинки.

Ранне отметила, что правительство должно принять национальное решение об изменении ширины колеи до июля 2027 года. Работы должны начаться к северу от Оулу, расположенному на северо-западе страны.

В основе проекта лежит необходимость "повышения безопасности поставок и военной мобильности", а также развитие трансграничных связей со Швецией и Норвегией.

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