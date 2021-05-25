В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти
16:32 25.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в Чёрном море. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, оно было обнаружено в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.
На месте организована работа оперативной группы МЧС по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Всего задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Говорит Москва
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