16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в Чёрном море. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, оно было обнаружено в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.

На месте организована работа оперативной группы МЧС по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Всего задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Говорит Москва