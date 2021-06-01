Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину - Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент [РФ Владимир] Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС (газотранспортной системы) она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", - сказал Песков.

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.