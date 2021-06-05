Россия не собирается совсем отказываться от доллара, как от универсального средства расчетов - Путин
09:24 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.
"Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов - это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер", - отметил российский лидер. В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
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