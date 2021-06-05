Путин: Это мы что ли придумали закон об иностранных агентах?

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об иностранных агентах в России более мягкий, чем в США, где он изначально был придуман. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это мы что ли придумали закон об иностранных агентах? Это придумали Соединенные Штаты - много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет", - сказал президент. "И наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий - надо только в текст поглядеть одного и второго законов - гораздо более мягкий, чем в США", - добавил Путин, выразив непонимание, почему на Западе в таком случае не критикуют США.