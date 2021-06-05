0
0
15
НОВОСТИ

Путин о Меркель: Она очень опытный политик, человек прямой, но надежный...

15:30 05.06.2021 Источник: Интерфакс

Канцлер ФРГ Ангела Меркель - надежный и стабильный партнер, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такие же принципы работы будут и у нового правительства Германии.

В ходе общения с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума у Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель. "Обязательно", - сказал российский президент.

Он заметил, что не знает, кто будет новым канцлером, но подчеркнул, что с Меркель у него сложились деловые отношения. "Я ее очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что, если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:36 05.06.2021
Общественники передали рабочей группе под руководством Толстого предложения по поддержке многодетных
0
54
14:48 05.06.2021
В ПМЭФ приняли участие более 13 тыс человек - Оргкомитет
0
129
14:45 05.06.2021
Trafigura гордится участием в проекте «Восток Ойл»
0
127
14:44 05.06.2021
Спрос на нефть неизбежно восстановится, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин
0
127
13:37 05.06.2021
Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов назвал три простых правила безопасности детей на воде
0
181
13:36 05.06.2021
"Восток Ойл" будет способствовать экологической эффективности работы "Роснефти" , уверен Игорь Сечин
0
195
13:20 05.06.2021
Рогозин: Технически посвящённые понимают, что полет на Марс - полный абсурд
0
273
13:10 05.06.2021
Дефицита пищевого яйца в России нет - Россельхознадзор
0
244
12:51 05.06.2021
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
0
212
12:40 05.06.2021
Орешкин считает, что в сфере здравоохранения вскоре может произойти революция
0
296

Возврат к списку