Путин о Меркель: Она очень опытный политик, человек прямой, но надежный...
15:30 05.06.2021 Источник: Интерфакс
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - надежный и стабильный партнер, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такие же принципы работы будут и у нового правительства Германии.
В ходе общения с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума у Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель. "Обязательно", - сказал российский президент.
Он заметил, что не знает, кто будет новым канцлером, но подчеркнул, что с Меркель у него сложились деловые отношения. "Я ее очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что, если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - сказал Путин.
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