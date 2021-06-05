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Общественники передали рабочей группе под руководством Толстого предложения по поддержке многодетных

15:36 05.06.2021

Представители Объединения многодетных семей Москвы в Юго-Восточном административном округе поддержали заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что все дети, вне зависимости от благосостояния семьи, должны получить доступ к высококачественному отдыху в летний период. Они уже передали рабочей группе Госдумы по мерам поддержки многодетных семей свои предложения о дополнительной помощи семьям с низким заработком. «Мы обратились к рабочей группе, которую возглавляет Петр Толстой, с предложением восстановить статус многодетной семьи. Надеюсь, что нас услышат и будет принято положительное решение», – рассказала координатор объединения Ирина Галкина.

По её словам, у многих семей нет возможности отправить детей в летний лагерь. «Если в семье один-два ребенка, это решаемо. Но ко мне пришла мама и сказала, что не может отправить пятерых своих детей на отдых. Путевок в лагерь дешевле 40 тыс. рублей нет. Представьте, какая сумма должна быть у нее на руках», – говорит координатор.

Она отмечает, что для того, чтобы многодетные семьи могли отдохнуть, чтобы государство в целом их поддерживало. "Петр Толстой на недавнем круглом столе заявил, что многодетной семье нужен статус, Дмитрий Медведев также отмечал, что этот статус необходимо проработать", – уверена Галкина.

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