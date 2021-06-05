Вице-премьер Борисов считает, что через 20 лет в РФ большинство автомобилей будут электрическими

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины автомобилей в России через 20 лет будут электрическими, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Многие автопроизводители, мировые гиганты, планируют полностью перейти к 2035-2040 годам на электродвижение. Использование водородных двигателей из-за их экологичности - устойчивый тренд. Думаю, Россия не может быть в стороне, и на рубеже 2035-2040-х годов, по крайней мере, электротранспорт будет превалировать в общем объеме автомобильных средств. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы эти автомобили производились на территории России, сейчас формируется программа в Минпромторге по электротранспорту в широком смысле этого слова", - сказал он.