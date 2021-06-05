Внешний госдолг РФ составляет сейчас меньше 80 млрд долларов - Белоусов
16:55 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешний долг России сейчас составляет около 5% ВВП, или $80 млрд, это "очень мало", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, увеличивать займы Россия не будет.
"Государственный внешний долг составляет сейчас меньше 80 млрд долларов, это примерно 5% ВВП, это очень мало. Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем. А вот корпоративный долг сейчас около 380 млрд долларов", - сказал Белоусов, выступая на встрече с молодежью в рамках ПМЭФ.
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