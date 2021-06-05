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НОВОСТИ

В Белоруссии считают, что ЕС пытается удушить "Белавиа"

17:10 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции в отношении "Белавиа" следует рассматривать как попытку удушения национальной авиакомпании Белоруссии и рейдерского захвата рынка авиаперевозок. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала ОНТ директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.

"Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях (экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair - прим. ТАСС)", - отметил глава департамента.

По словам Сикорского, "вопреки всем международным документам, на основании фактически фейковой новости про перехват самолета принимаются такие невзвешенные, непрофессиональные, не соответствующие международным требованиям решения". Он сообщил, что сейчас белорусские авиационные власти пытаются работать с международными организациями, чтобы "развенчать фейки".

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