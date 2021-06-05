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Белоусов назвал сумму, которую потратили власти на поддержание экономики РФ

17:20 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ потратило в общей сложности 4 трлн руб. на поддержку экономики страны во время пандемии, заявил первый вице- премьер РФ Андрей Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это к вопросу о металлургах. Я [владельцу НЛМК Владимиру] Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при нескольких десятках миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии ] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований", - сказал Белоусов.

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