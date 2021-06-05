Третьей волны COVID-19, по мнению Белоусова, в России не ожидается
17:54 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третьей волны коронавируса в России не ожидается, заявил первый вице премьер Андрей Белоусов в ракамх встречи с участниками Международного молодежного экономического форума и "ПМЭФ- Юниор" в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Если честно, то нет", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, ожидается ли третья волна коронавируса в РФ.
"То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история. Все зависеть будет от скорости вакцинации", - добавил он.
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