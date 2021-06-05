Орешкин считает, что уровень безработицы в России вскоре вернется на докризисный уровень
18:10 05.06.2021 Источник: Интерфакс
Безработица в РФ вернется на докризисный уровень (4,7% - ИФ) в течение двух кварталов, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая в ходе круглого стола "Молодежное предпринимательство" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Общая безработица поднималась до 6,4%, сейчас она уже 5,2%, примерно вернулась на докризисный уровень, осталось еще пару кварталов, чтобы она туда опустилась", - сказал он.
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