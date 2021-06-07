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Чтобы существенно снизить передачу COVID-19 охват вакцинацией должен достигнуть 80% - ВОЗ

20:10 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охват вакцинацией во всем мире должен составить не менее 80%, чтобы существенно снизить риски передачи коронавируса. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Охват вакцинацией очень важен в рамках этой пандемии, - отметил он. - Сейчас не ясно, каков он должен быть. Но мы предполагаем, что около 80% населения мира должно быть вакцинировано, чтобы значительно сократить передачу".

При этом эксперт подчеркнул, что ситуация одинаково применима как к странам с небольшим количеством инфицированных, так и высоким уровнем заболеваемости.

"Есть страны, которые сохраняют небольшое число случаев заражения, - обратил внимание Райан. - И им очень сложно открываться, поскольку другие страны могут импортировать заболевание, и начнется новая вспышка. Население таких стран становится уязвимым. Поэтому все нуждаются в большом количестве вакцин. Только они могут защитить людей".

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