Чтобы существенно снизить передачу COVID-19 охват вакцинацией должен достигнуть 80% - ВОЗ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охват вакцинацией во всем мире должен составить не менее 80%, чтобы существенно снизить риски передачи коронавируса. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.



"Охват вакцинацией очень важен в рамках этой пандемии, - отметил он. - Сейчас не ясно, каков он должен быть. Но мы предполагаем, что около 80% населения мира должно быть вакцинировано, чтобы значительно сократить передачу".



При этом эксперт подчеркнул, что ситуация одинаково применима как к странам с небольшим количеством инфицированных, так и высоким уровнем заболеваемости.



"Есть страны, которые сохраняют небольшое число случаев заражения, - обратил внимание Райан. - И им очень сложно открываться, поскольку другие страны могут импортировать заболевание, и начнется новая вспышка. Население таких стран становится уязвимым. Поэтому все нуждаются в большом количестве вакцин. Только они могут защитить людей".



