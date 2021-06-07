0
0
69
НОВОСТИ

На 84-м году жизни умер старейший журналист ТАСС Игорь Векслер

20:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер в возрасте 83 лет. Как сообщила ТАСС его дочь Ксения Юхананова, причиной смерти стал COVID-19.

"Мой папа умер", - сказала она.

Векслер родился 20 августа 1937 года. Он отдал работе в ТАСС почти 60 лет жизни, придя в агентство в 1964 году. Публиковался во всех ведущих газетах страны, был дружен со многими выдающимися деятелями отечественной культуры, включая Мстислава Ростроповича, Евгения Светланова, Родиона Щедрина, Ираклия Андроникова, Андрея Вознесенского. Векслер был в командировках в горячих точках, передавал репортажи из США, Франции, Германии и других стран.

"В этом году исполнится 45 лет моей работе в ТАСС. С самого начала я работала с Игорем Марковичем бок о бок. Он был знаком со всеми деятелями культуры, знал по имени- отчеству всех великих актеров, музыкантов, художников. Досконально знал биографии и когда нужно поздравлять с юбилеем. Векслер работал с Большим театром и вместе с ним объехал полсвета", - сказала культурный обозреватель ТАСС Ольга Свистунова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 07.06.2021
Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
0
6
10:29 05.06.2021
Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
0
355
09:16 05.06.2021
Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
0
355
22:40 04.06.2021
Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
0
376
13:32 03.06.2021
В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
0
560
20:10 02.06.2021
Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции
0
597
09:20 02.06.2021
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
0
629
23:30 01.06.2021
Пентагон изучает ситуацию с вероятной утечкой данных о ядерном оружии США в Европе
0
640
18:00 01.06.2021
«Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
0
648
13:05 31.05.2021
В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
0
791

Возврат к списку