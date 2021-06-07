На 84-м году жизни умер старейший журналист ТАСС Игорь Векслер

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер в возрасте 83 лет. Как сообщила ТАСС его дочь Ксения Юхананова, причиной смерти стал COVID-19.



"Мой папа умер", - сказала она.



Векслер родился 20 августа 1937 года. Он отдал работе в ТАСС почти 60 лет жизни, придя в агентство в 1964 году. Публиковался во всех ведущих газетах страны, был дружен со многими выдающимися деятелями отечественной культуры, включая Мстислава Ростроповича, Евгения Светланова, Родиона Щедрина, Ираклия Андроникова, Андрея Вознесенского. Векслер был в командировках в горячих точках, передавал репортажи из США, Франции, Германии и других стран.



"В этом году исполнится 45 лет моей работе в ТАСС. С самого начала я работала с Игорем Марковичем бок о бок. Он был знаком со всеми деятелями культуры, знал по имени- отчеству всех великих актеров, музыкантов, художников. Досконально знал биографии и когда нужно поздравлять с юбилеем. Векслер работал с Большим театром и вместе с ним объехал полсвета", - сказала культурный обозреватель ТАСС Ольга Свистунова.



