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НОВОСТИ

Около четверти взрослого населения ЕС вакцинировано - Еврокомиссия

21:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза привили двумя дозами вакцин от коронавируса 90 млн человек, что составляет порядка 25% всего взрослого населения сообщества. Об этом написала в понедельник в "Твиттере" официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Стабильный прогресс. К настоящему моменту 90 млн жителей ЕС полностью вакцинированы, что составляет порядка четверти всего взрослого населения", - написала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала на саммите Евросоюза 25 мая, что ЕС к концу июля вакцинирует 70% своего взрослого населения.



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