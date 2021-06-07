Около четверти взрослого населения ЕС вакцинировано - Еврокомиссия
21:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Стабильный прогресс. К настоящему моменту 90 млн жителей ЕС полностью вакцинированы, что составляет порядка четверти всего взрослого населения", - написала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала на саммите Евросоюза 25 мая, что ЕС к концу июля вакцинирует 70% своего взрослого населения.
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