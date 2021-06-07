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НОВОСТИ

Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»

20:40 07.06.2021

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Фото пресс-службы форума "Армия-2021"
С 7 июня началась продажа билетов и автомобильных пропусков на Международный военно-технический форум «Армия-2021». Билеты можно приобрести на официальном сайте.

Форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка». Форум является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей», - из Обращения Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

Традиционно первый день Форума будет функционировать в закрытом режиме. С 23 по 25 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы. С 26 августа двери Форума будут открыты для массового посещения.

Для посещения мероприятий демонстрационной программы на полигоне «Алабино» 26-28 августа необходимо приобрести дополнительный билет на трибуны, - сообщается на сайте Форума.

На программу Авиационного кластера на территории аэродрома «Кубинка» с 23 по 28 августа вход свободный, для посетителей будет действовать бесплатная парковка.

До 20 августа билеты на Форум «Армия-2021» можно приобрести по сниженной цене. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты, предоставляющие право бесплатного входа. Перечень льготных категорий опубликован на сайте Форуме.

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