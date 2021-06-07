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НОВОСТИ

Девятерым гражданам Канады запрещен въезд в РФ за антироссийский курс

21:10 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внесла девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список, запрещающий им въезд на территорию страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады", - отмечается в комментарии.

В список вошли министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан и контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.


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