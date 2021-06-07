«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски начала производство в Турции автомобиля «ГАЗель NN» стандарта «Евро-6»

21:15

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



На турецкой сборочной площадке «Группы ГАЗ» в городе Сакария стартовало серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» с двигателем экологического класса «Евро-6». Выпуск «ГАЗели NN» в Турции начинается с моделей автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться различные варианты спецтехники. В ближайший период будет освоен выпуск других модификаций, в том числе грузовых и грузопассажирских фургонов.

«ГАЗель NN» – первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий экологическому стандарту «Евро-6». Высокие экологические параметры автомобиля были подтверждены в ходе комплексных испытаний в Испании, Германии, Великобритании, где проводились замеры выбросов в составе транспортного средства и другие виды испытаний.

Более десяти лет назад промышленник Олег Дерипаска инвестировал крупные средства в модернизацию технологий автопредприятия, производственную систему, в развитие кадровых ресурсов. Это позволило «Группе ГАЗ» занять лидирующие отраслевые позиции внутри страны, а также выйти на новые экспортные рынки.

Выпуск модели «ГАЗель NN» в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции также планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов. В перспективе автомобили «ГАЗель NN» «Евро-6» будут доступны для российских клиентов, которые уделяют особое внимание экологичности транспортных средств.

Автомобили «ГАЗель NN» выпускаются с двигателем Cummins F2.8 «Евро-6» мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Н•м. Машины комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой «Группы ГАЗ». Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики груженого автомобиля, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций. Новая коробка передач рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Н•м, а ее ресурс составляет 300 000 км.

«ГАЗель NN» – это не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

«ГАЗель NN» – долгожданный продукт для наших клиентов в Турции, – отметил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов. – В первую очередь это автомобили с новыми двигателями экологического класса «Евро-6». Во-вторых, новая модель «ГАЗель NN» существенно расширяет наши возможности благодаря отличной функциональности, которая сочетается с легендарной выносливостью российских автомобилей. Очень скоро в этом году на платформе NN в Турции мы начнем собирать еще четыре модификации цельнометаллических фургонов».

«Мы очень рады быть первыми среди дочерних предприятий «Группы ГАЗ» за рубежом, кто начинает выпуск нового продукта – «ГАЗель NN», – поделился генеральный директор сборочной площадки ГАЗ в Турции Дженгиз Юксель. – Уже несколько лет мы получаем только положительные отзывы от клиентов об автомобилях ГАЗ, собранных на турецкой площадке. Новая «ГАЗель NN», как и другие модели ГАЗ, выгодно выделяется своей рамной конструкцией. Цельная рама позволяет устанавливать модификации для любого бизнеса и исключает деформации кузова при интенсивной эксплуатации груженого автомобиля. Наши клиенты в Турции отмечают, что автомобили ГАЗ выносливые, маневренные и недорогие в обслуживании».