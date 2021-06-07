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Канада: В сентябре возобновятся слушания по делу пособника нацистов Оберлендера

22:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слушания о депортации из Канады пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году, возобновятся в сентябре. Об этом в понедельник сообщила корр. ТАСС представительница Иммиграционного отдела Совета Канады по делам беженцев и иммиграции Анна Пэйп.

"Слушания пройдут с 7 по 10 сентября 2021 года", - уточнила она. Других деталей представитель ведомства не сообщила.

Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован немцами в качестве переводчика, служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

В настоящее время вопрос о возможной депортации Оберлендера рассматривается миграционными властями Канады, но при этом официальные лица не комментируют запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.



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