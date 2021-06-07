Байден пригласил Зеленского в Белый дом

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года.



"Благодарю Джо Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года", - написал он в понедельник в "Твиттере". Зеленский подчеркнул, что очень ждет этой встречи, чтобы обсудить "пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США".



Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил изданию "Страна", что разговор глав государств был "абсолютно предметный, доверительный и касался максимально широкого спектра вопросов". По его словам, это фактически была сверка часов между Киевом и Вашингтоном накануне предстоящего саммита НАТО, а также встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина.



"Президент США абсолютно четко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ. И что это крайне актуальный вопрос", - сказал Подоляк. Он уточнил, что обсуждался вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2", вопросы безопасности, а также "реальная ситуация в Донбассе".



