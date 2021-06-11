Зеленский в июле собирается в США

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с американским лидером Джо Байденом планируются в конце июля. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официальный визит президента Украины [в США] планируется на конец июля", - сказал Кулеба в эфире "Украина-24".

По словам Кулебы, в ходе визита планируются переговоры с Байденом и ряд других важных встреч.