Зеленский в июле собирается в США
22:30 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с американским лидером Джо Байденом планируются в конце июля. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Официальный визит президента Украины [в США] планируется на конец июля", - сказал Кулеба в эфире "Украина-24".
По словам Кулебы, в ходе визита планируются переговоры с Байденом и ряд других важных встреч.
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