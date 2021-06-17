Лавров подчеркнул в беседе с Раабом важность отказа Лондона от провокационной риторики

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ. Ответственность за неудовлетворительное состояние отношений РФ и Великобритании целиком лежит на Лондоне, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам инициированного британской стороной разговора.

"В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне. С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения", - говорится в документе.

"Практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем", - подчеркнули в МИД РФ.