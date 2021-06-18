Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
11:20 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Это следует из информации в электронной базе Госдумы.
"Закон отклонен", - говорится в "карточке" закона в базе. Там указано, что документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <...> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".
Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".
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