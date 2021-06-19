Четверо погибли, 17 пострадали при падении самолета L-410 в Кемеровской области
08:30 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека погибли, еще 17 пострадали, по предварительным данным, в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Промышленновского района.
"По предварительный данным, 17 пострадавших, четверо погибших", - сказал собеседник агентства.
Менеджер аэродрома уточнила ТАСС, что все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.
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