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Четверо погибли, 17 пострадали при падении самолета L-410 в Кемеровской области

08:30 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека погибли, еще 17 пострадали, по предварительным данным, в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Промышленновского района.

"По предварительный данным, 17 пострадавших, четверо погибших", - сказал собеседник агентства.

Менеджер аэродрома уточнила ТАСС, что все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.

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