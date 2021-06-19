Власти Китая обсуждают идею отмены контроля рождаемости - WSJ
11:30 19.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Китая, как пишет американская газета The Wall Street Journal, обсуждают идею отмены контроля рождаемости. Это может произойти в ближайшие 4 года. Это должно ускорить рост экономики страны и увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях, пишет издание со ссылкой на свои источники. В Пекине видят угрозу национальной безопасности в старении населения. Собеседники газеты пишут, что в руководстве КНР пока не уверены в необходимости полного отказа от ограничений. Там опасаются, что рождаемость повысится, прежде всего, в наименее обеспеченных семьях. Эхо Москвы
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