0
0
125
НОВОСТИ

Власти Китая обсуждают идею отмены контроля рождаемости - WSJ

11:30 19.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Китая, как пишет американская газета The Wall Street Journal, обсуждают идею отмены контроля рождаемости. Это может произойти в ближайшие 4 года. Это должно ускорить рост экономики страны и увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях, пишет издание со ссылкой на свои источники. В Пекине видят угрозу национальной безопасности в старении населения. Собеседники газеты пишут, что в руководстве КНР пока не уверены в необходимости полного отказа от ограничений. Там опасаются, что рождаемость повысится, прежде всего, в наименее обеспеченных семьях.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 19.06.2021
В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 31 января
0
73
11:45 19.06.2021
В Москве выявили 9 120 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
0
102
11:00 19.06.2021
Эбрахим Раиси победил на выборах президента Ирана
0
181
10:30 19.06.2021
В Москве начинают работать «свободные от коронавируса рестораны»
0
197
10:00 19.06.2021
Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек - ДОСААФ региона
0
237
09:30 19.06.2021
США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран - WSJ
0
287
09:00 19.06.2021
Тверская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса
0
294
08:50 19.06.2021
США подготовили помощь Киеву на случай обострения ситуации на границе РФ и Украины - Псаки
0
308
08:40 19.06.2021
Обрушение произошло на шахте в Кузбассе, один человек погиб
0
270
08:30 19.06.2021
Четверо погибли, 17 пострадали при падении самолета L-410 в Кемеровской области
0
310

Возврат к списку