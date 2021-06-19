Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья

15:15 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет, семьи с двумя и более детьми при условии последующего приобретения нового жилья.

"Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", - сказал он, выступая на съезде "Единой России".

Как пояснил Путин, "бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, родился еще ребенок, и квартира уже становится слишком мала, однако сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог".

По его словам, "порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, и именно ее и не хватает, чтобы эта семья при рождении последующих детей быстрее смогла купить новое жилье".