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Медведев останется председателем партии, хотя и не вошел в федеральную пятерку - Перминов

17:00 19.06.2021 Источник: Интерфакс

Дмитрий Медведев остается председателем партии "Единая Россия" вне зависимости от того, что не вошел в федеральную пятерку кандидатов на выборы в Госдуму, сказал замсекретаря "Единой России" Сергей Перминов.

"В партии обсуждались "эволюционные" вопросы, мы эволюционируем и развиваемся поступательно. Дмитрий Анатольевич - председатель партии", - сказал Перминов "Интерфаксу" в субботу.

Он отметил, что Медведев в своем выступлении подчеркнул, что в 2007, 2011, 2016 годах список партии возглавлялся либо самим Дмитрием Медведевым, либо Владимиром Путиным.

"В текущем политическом сезоне принято решение о формировании федеральной пятёрки, состоящей из наших товарищей, суперпрофессионалов, замечательных, отзывчивых, сильных и добрых людей", - сказал замсекретаря партии.

Перминов подчеркнул, что "эти люди своим ежедневным трудом, подвигом доказали право ввести кандидатов партии к победе и формированию партии большинства".

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