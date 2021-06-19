В общефедеральный список "Единой России" вошли рекомендованные Путиным лица

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы в сентябре, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

"Зачитывается общефедеральная часть нашего списка: Шойгу Сергей Кужугетович, Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Николаевич, Шмелева Елена Владимировна, Кузнецова Анна Юрьевна", - сказал Турчак на съезде "Единой России в субботу.