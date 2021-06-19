0
0
151
НОВОСТИ

В общефедеральный список "Единой России" вошли рекомендованные Путиным лица

17:10 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы в сентябре, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

"Зачитывается общефедеральная часть нашего списка: Шойгу Сергей Кужугетович, Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Николаевич, Шмелева Елена Владимировна, Кузнецова Анна Юрьевна", - сказал Турчак на съезде "Единой России в субботу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:05 19.06.2021
Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ
0
7
18:00 19.06.2021
Склад пиротехники горит в Москве, происходят множественные взрывы - источник
0
72
17:55 19.06.2021
Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО
0
13
17:50 19.06.2021
Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей
0
19
17:46 19.06.2021
Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»
0
95
17:40 19.06.2021
Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году
0
25
17:30 19.06.2021
Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву
0
105
17:00 19.06.2021
Медведев останется председателем партии, хотя и не вошел в федеральную пятерку - Перминов
0
153
16:00 19.06.2021
Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах
0
305
15:15 19.06.2021
Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья
0
267

Возврат к списку