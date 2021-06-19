Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву
17:30 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в России Джон Салливан заявил, что в скором времени вернется в Москву для выполнения указаний президента Джо Байдена по итогам саммита в Женеве 16 июня.
"После важного саммита с нетерпением жду моего скорого возвращения в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США в России в работе над реализацией указаний президента [США Джо] Байдена, обозначенные в Женеве, включая указания в сфере стратегической стабильности, прав человека и выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - говорится в опубликованном в "Твиттере" посольства заявлении Салливана.
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