Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом - Котяков

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увольнение за отказ от вакцинации в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Об этом в субботу заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации - прим. ТАСС) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено", - сказал он.