За нарушения антиковидных требований в Петербурге приостановили работу двух кинозалов

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа двух кинозалов, а также проведение музыкального фестиваля приостановлены в Санкт-Петербурге из-за нарушений действующих ограничений, связанных с пандемией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации города.



"За нарушение антиковидных требований остановлено проведение музыкального фестиваля, приостановлена деятельность двух кинозалов и четырех кальян-баров", - говорится в сообщении. В частности, рейды прошли в торговых центрах "Тукан" и "Балкания Нова". В "Тукане" персонал и посетители не используют средства индивидуальной защиты, отсутствует разметка для дистанцирования. Кроме того, вопреки запрету, работает фудкорт.



"В кинотеатрах торгового комплекса "Балкания Нова" посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась. Сотрудниками Комитета составлено 5 протоколов осмотра, сотрудниками Роспотребнадзора - 3 протокола осмотра. Временно остановлена работа кинозалов, входы в них опечатаны", - рассказали в пресс-службе.



