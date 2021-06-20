К 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин готовит статью - Песков

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, подтвердил в воскресенье ТАСС пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Да, действительно. Статья готовится", - сказал он.



Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщалось, что российский лидер подготовил такую публикацию, которая должна выйти в одном из немецких изданий.



В 2020 году Путин написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", которая 18 июня была опубликована в журнале National Interest ("Нэшнл интерест") на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.



