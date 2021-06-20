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Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми

15:36 20.06.2021

Граждане России и их потребности оказались в центре внимания новой предвыборной программы «Единой России», озвученной в Москве, на  ХХ съезде ЕР, заявил депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. По его словам, в основу предвыборной программы партии власти было положено послание президента Федеральному Собранию. «Выступление Владимира Путина на съезде подтвердило правильность выбранного вектора. В центре внимания оказался гражданин с его нуждами, проблемами и закономерным желанием жить комфортно. Поэтому партийные предвыборные инициативы направлены на поддержку семей с детьми, реализацию программ молодёжной занятости и льготной ипотеки и развитие системы здравоохранения. Это главные программные приоритеты», - заявил парламентарий.

По словам Романенко, он также готов отстаивать свои предложения, которые позволят достичь партийных ориентиров, например, инициативы о введении дополнительного декретного отпуска по уходу за внуками для работающих пенсионеров и о введении сертификата на первое трудоустройство для выпускников вузов и ссузов.

Напомним съезд «Едино России» состоялся 19 июня, Роман Романенко был утвержден в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу VIII созыва по 210 (Чертановскому) избирательному округу Москвы.

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