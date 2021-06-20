Перед вакцинацией от ковида нежелателен прием антигистаминных препаратов - эксперт

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антигистаминные препараты не рекомендуются к приему перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Такое мнение в воскресенье высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести ФМ".



"Новые научные данные показывают, что [перед прививкой] антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны", - сказал он.



Эксперт добавил, что антигистаминные препараты могут маскировать первичные признаки анафилактического шока при аллергической реакции на вакцину. "[Прием антигистаминных препаратов] нежелателен, кроме лиц, у которых действительно выражены аллергические заболевания", - уточнил он.



