0
0
120
НОВОСТИ

Перед вакцинацией от ковида нежелателен прием антигистаминных препаратов - эксперт

16:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антигистаминные препараты не рекомендуются к приему перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Такое мнение в воскресенье высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Новые научные данные показывают, что [перед прививкой] антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны", - сказал он.

Эксперт добавил, что антигистаминные препараты могут маскировать первичные признаки анафилактического шока при аллергической реакции на вакцину. "[Прием антигистаминных препаратов] нежелателен, кроме лиц, у которых действительно выражены аллергические заболевания", - уточнил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 20.06.2021
Из-за ситуации с Навальным США готовят новые санкции против РФ - Белый дом
0
20
17:10 20.06.2021
В Ялте расчистили пляжи от мусора, но запрет на купание пока не отменили
0
42
15:36 20.06.2021
Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми
0
152
15:20 20.06.2021
К 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин готовит статью - Песков
0
186
15:10 20.06.2021
За нарушения антиковидных требований в Петербурге приостановили работу двух кинозалов
0
178
14:40 20.06.2021
Умер легендарный тележурналист Анатолий Лысенко
0
283
14:30 20.06.2021
К середине дня голосования явка на парламентских выборах в Армении составила 26,82% - ЦИК
0
258
14:29 20.06.2021
Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны
0
227
14:20 20.06.2021
После подтоплений в Ялте за медицинской помощью обратились 40 человек - мэр
0
212
14:10 20.06.2021
Около 150 московских церквей получили сообщения с угрозами взрывов - источник
0
294

Возврат к списку