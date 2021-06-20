В Ялте расчистили пляжи от мусора, но запрет на купание пока не отменили

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пляжи Ялты расчищены от мусора, но их состояние и отсутствие результатов проверки качества воды не позволяют разрешить купание как минимум в течение трех ближайших дней, сообщил ТАСС заместитель мэра города Сергей Стрельбицкий.



"Расчистку уже провели, но там, где мусора было очень много, не везде успели вывезти. Остаются еще вопросы, связанные с пляжами. Сейчас вводится запрет на купание на три дня, связанный с тем, что большие селевые потоки попали [в море]. Как только будут сделаны пробы и вода будет соответствовать ГОСТам - мы их откроем", - сказал Стрельбицкий.



Он выразил надежду, что открыть пляжи для посетителей возможно будет уже 22 июня.



В Роспотребнадзоре сообщили об отборе проб морской воды с целью проверки ее качества. "Мы сегодня отбираем морскую воду [для анализов] на расширенные показатели, в том числе на холеру", - сообщил начальник отдела по городу Ялта межрегионального управления Роспотребнадзора Виталий Задорожний.



