Из-за ситуации с Навальным США готовят новые санкции против РФ - Белый дом

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала Си-эн-эн.



"Во-первых, <...> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", - утверждал он.



