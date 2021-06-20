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Из-за ситуации с Навальным США готовят новые санкции против РФ - Белый дом

17:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала Си-эн-эн.

"Во-первых, <...> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", - утверждал он.

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