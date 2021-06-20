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В Черном море прошли учения украинский ВМС - Минобороны

18:45 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские ВМС провели в Черном море тактические учения с привлечением морской пехоты и авиации. Об этом проинформировала в воскресенье пресс-служба министерства обороны страны.

"В определенных районах Черного моря Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что маневры прошли в несколько этапов. "После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развертывания корабельной десантной группы в районах формирования десанта, - отметили в ведомстве. - Отработку организации обороны от катеров украинские военные осуществляли с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки".

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