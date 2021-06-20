Глосование на досрочных парламентских выборах в Армении завершилось

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки, которые были открыты с 08:00 (07:00 мск), закрылись, члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.



Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составила 38,17%. Предварительные итоги по явке избирателей глава Центризбиркома Тигран Мукучян объявит в 21:00 (20:00 мск).



Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили в спокойной обстановке. Так, координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Игорь Комаровский сообщил ТАСС, что членами делегации не выявлено "каких-то замечаний или существенных недостатков". В основном нарушения носили технический характер. При этом, правоохранители сообщали о нескольких десятках нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Тем не менее силовые структуры отмечали, что эти нарушения не способны повлиять на итоги голосования.



