Глосование на досрочных парламентских выборах в Армении завершилось
19:15 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составила 38,17%. Предварительные итоги по явке избирателей глава Центризбиркома Тигран Мукучян объявит в 21:00 (20:00 мск).
Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили в спокойной обстановке. Так, координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Игорь Комаровский сообщил ТАСС, что членами делегации не выявлено "каких-то замечаний или существенных недостатков". В основном нарушения носили технический характер. При этом, правоохранители сообщали о нескольких десятках нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Тем не менее силовые структуры отмечали, что эти нарушения не способны повлиять на итоги голосования.
НОВОСТИ
- 18:45 20.06.2021
- В Черном море прошли учения украинский ВМС - Минобороны
- 17:20 20.06.2021
- Из-за ситуации с Навальным США готовят новые санкции против РФ - Белый дом
- 17:10 20.06.2021
- В Ялте расчистили пляжи от мусора, но запрет на купание пока не отменили
- 16:20 20.06.2021
- Перед вакцинацией от ковида нежелателен прием антигистаминных препаратов - эксперт
- 15:36 20.06.2021
- Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми
- 15:20 20.06.2021
- К 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин готовит статью - Песков
- 15:10 20.06.2021
- За нарушения антиковидных требований в Петербурге приостановили работу двух кинозалов
- 14:40 20.06.2021
- Умер легендарный тележурналист Анатолий Лысенко
- 14:30 20.06.2021
- К середине дня голосования явка на парламентских выборах в Армении составила 26,82% - ЦИК
- 14:29 20.06.2021
- Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать