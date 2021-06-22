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Три человека погибли, четверо ранены в результате стрельбы в штате Миссури - ТВ

15:12 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три человека погибли, еще четверо получили ранения при перестрелке, произошедшей вечером в понедельник в городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн.

По его данным, причины конфликта неизвестны, полиция обследует район в поисках видеозаписей с места происшествия. "Расследование находится на очень ранней стадии", - заявил в ходе пресс-конференции комиссар полиции Джон Хейден.

Как отмечает Си-эн-эн со ссылкой на данные организации Gun Violence Archive ("Ган вайэлэнс аркайв"), стрельба в Сент-Луисе продолжила череду жестоких столкновений, произошедших в США за последние выходные. Всего с пятницы по воскресенье в десяти различных инцидентах со стрельбой были убиты как минимум семь человек, пострадали 45.

Ранее во вторник газета "Хилл" сообщила, что президент США Джо Байден намерен представить в среду стратегию своей администрации по предотвращению правонарушений, созданную в связи с ростом преступности в ряде крупных городов.

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