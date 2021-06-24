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Джонсон не считает, что британская сторона лжет о деталях инцидента с эсминцем - агентство

15:00 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что официальный Лондон лжет о подробностях произошедшего в среду у побережья Крыма инцидента с британским эсминцем "Дефендер" (HMS Defender). Об этом глава правительства заявил в четверг группе британских журналистов, отвечая на вопрос, признает ли он обвинения МИД РФ в том, что британские власти лгут.

"Это не соответствует имеющейся у меня информации и, согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом", - сказал Джонсон, слова которого приводит информагентство Пи-эй.

Премьер-министр упомянул ударную авианосную группу во главе с кораблем HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), частью которой является "Дефендер". Как отмечается на сайте Минобороны королевства, эсминец временно оторвался от группы, отправившейся в мае в семимесячный поход в Индийско-Тихоокеанский регион, чтобы "выполнить ряд собственных задач в Черном море".

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