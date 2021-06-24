В Москву прибыл посол США в РФ Джон Салливан

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в РФ Джон Салливан намерен работать в целях достижения стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Прибыл в Москву сегодня. Готов работать с командой посольства США, чтобы достичь прогресса по приоритетам внешней политики США, и с Россией по достижению стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", - цитирует в четверг посла пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц в "Твиттере".