В Москву прибыл посол США в РФ Джон Салливан
18:10 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в РФ Джон Салливан намерен работать в целях достижения стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном.
"Прибыл в Москву сегодня. Готов работать с командой посольства США, чтобы достичь прогресса по приоритетам внешней политики США, и с Россией по достижению стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", - цитирует в четверг посла пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц в "Твиттере".
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