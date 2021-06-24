В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии. Есть погибшие
21:40 24.06.2021 Источник: Интерфакс
Потерпевший крушение в Ленинградской области вертолёт Ми-8 принадлежал Росгвардии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Северо-Западном округе Росгвардии.
"В Ленинградской области потерпел крушение транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, экипаж в составе трёх военнослужащих погиб", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что вертолёт выполнял учебно-тренировочный полет.
Ранее в четверг в МЧС сообщили о крушении вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области.
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